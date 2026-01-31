Jano, znany również jako DJ Zimny Gulasz, pojawił się na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce! To efekt wygranego konkursu organizowanego przez RMF MAXX, z którym influencer współpracuje.
DJ Zimny Gulasz to polski twórca internetowy, który zdobył ogromną popularność dzięki parodiom DJ-skich zapowiedzi na platformie TikTok. Jego charakterystyczny styl, łączący absurdalny humor z perfekcyjnym wyczuciem klimatu polskich wesel i klubowych imprez, szybko przyciągnął miliony widzów.
Sukces w mediach społecznościowych zaowocował współpracą z RMF MAXX - stacją radiową skierowaną do młodych słuchaczy. To właśnie ta stacja odpowiada za wizytę influencera na studniówce w Ostrołęce. Cała Maxx-owa ekipa zjawiła się w Ostrołęce!
Dla maturzystów Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce była to niezapomniana studniówka. Nie co dzień na szkolnej imprezie pojawia się gwiazda internetu obserwowana przez ponad pół miliona internautów na TikToku. Jano, czyli DJ Zimny Gulasz, jest znany ze swoich kultowych zapowiedzi i nie mogło ich zabraknąć także w sali bankietowej Wisteria. A animacje? Top!