Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce odbyła się w sali bankietowej Wisteria w Laskowcu. Tegoroczni maturzyści rozpoczęli swój bal tradycyjnym polonezem, otwierając w ten sposób jeden z najważniejszych wieczorów w życiu każdego ucznia.
Sala bankietowa Wisteria w Laskowcu to jedno z popularnych miejsc organizacji studniówek i wesel w regionie. Eleganckie wnętrza i profesjonalna obsługa sprawiają, że imprezy organizowane w tym miejscu przebiegają w doskonałej atmosferze.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, studniówka rozpoczęła się od poloneza - tańca, który od pokoleń otwiera studniówkowe bale w całej Polsce. Maturzyści ZSZ 4, wystrojeni w eleganckie stroje, zatańczyli poloneza, dając początek niezapomnianej zabawie. To wyjątkowy moment dla każdego ucznia - polonez symbolizuje przejście w dorosłość i zbliżający się koniec szkolnej drogi. Dla wielu jest to również pierwszy raz, gdy tańczą ten tradycyjny taniec w tak uroczystych okolicznościach.
Studniówka to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego maturzysty. To czas, gdy uczniowie mogą zapomnieć o zbliżających się egzaminach i po prostu cieszyć się ostatnimi chwilami wspólnie spędzonymi ze swoją klasą. Dla maturzystów Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 był to wieczór pełen emocji, zabawy i wspomnień, które na pewno pozostaną z nimi na długie lata.
Teraz przed maturzystami najważniejszy czas - przygotowania do egzaminów maturalnych, które zdecydują o ich dalszej edukacyjnej lub zawodowej przyszłości. Ale na jedną noc mogli zapomnieć o nauce i po prostu bawić się w gronie przyjaciół. Życzymy powodzenia na maturach!
